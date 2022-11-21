Глава «Росатома» предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС Фото: EAST NEWS

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) существует риск атомной аварии, заявил журналистам генеральный директор «Ростатом» Алексей Лихачев.

«Мы информируем мировое сообщество, что станция ЗАЭС поставлена на риск атомной аварии», – сказал глава госкорпорации.

По его словам, за прошедшие выходные Вооруженные силы Украины выпустили по станции не менее 30 снарядов, при это они бьют прицельно по хранилищу отработавшего ядерного топлива и транспортным магистралям. Как отметил Лихачев, представители «Росатома» почти всю прошедшую ночь вели переговоры с руководством Международного агентства по атомной энергетике, и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси донес эту озабоченность до европейских лидеров

Глава госкорпорации считает, что обстрелы со стороны ВСУ вызваны двумя факторами «успешной контрактацией работников ЗАЭС» и принятием Советом МАГАТЭ резолюции по станции. Лихачев назвал этот документ неадекватным и высказал мнение, что украинская стороны посчитала резолюцию неким разрешением вести огонь по ЗАЭС.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Сайт KP.RU писал, зачем Украина продолжает обстреливать ЗАЭС.