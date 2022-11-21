Минобороны Польши сообщило, что не участвует в создании общеевропейской системы ПВО Sky Shield Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша не участвует в создании общеевропейской системы противовоздушной обороны Sky Shield, об этом заявил на брифинге представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк.

«В инициативе принимают участие 14 стран НАТО плюс Финляндия. Это инициатива, которая имеет целью построить или провести исследования на тему возможности построения противовоздушной и противоракетной обороны для Европы. На текущем этапе вооруженные силы не нуждаются в участии в инициативах такого типа, исходя из того, что идет процесс строительства интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны», - пояснил представитель минобороны.

По словам Марчиняка, ПВО Польши намного сильнее, чем ПВО стран, участвующих в вышеуказанной инициативе.

Также он подчеркнул, что «участие в этой инициативе с точки зрения вооруженных сил отбросило бы нас на несколько лет».

Напомним, в октябре 2022 года 14 стран — членов НАТО и Финляндия, которая пока не состоит в альянсе, подписали протокол о намерении по созданию европейской системы противовоздушной обороны Sky Shield.

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