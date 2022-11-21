Польский суд отменил штраф для "Газпрома" из-за строительства "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский суд принял решение от отмене штрафов для компании "Газпром" и европейских партнеров по строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом 21 ноября сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

Уточняется, что предпринимателям удалось обжаловать решение о штрафе.

- Производство по наложению штрафа на "Газпром" и пять компаний (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода без необходимого согласия главы UOKiK было начато в мае 2018 года. Два года спустя были наложены штрафы на "Газпром"...Сегодня суд отменил вынесенное решение, - сказано в тексте заявления регулятора.

Напомним, в 2020 году UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда рублей по делу "Северного потока - 2". Специалисты ведомства заявили, якобы "предприниматели умышленно нарушили закон". После этого представители российского холдинга сообщили журналистам, что собираются обжаловать наложенный Польшей штраф.