"Их учили ненавидеть все русское": Бывший украинский солдат рассказал о 80-й бригаде ВСУ, расстрелявшей российских военнопленных

Бывший украинский солдат рассказал о 80-я бригаде ВСУ, расстрелявшей российских военнопленных Фото: REUTERS

Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о 80-й бригаде ВСУ, бойцы которой расстреляли безоружных российских военнопленных.

В интервью военкору Мураду Газдиеву мужчина рассказал, что раньше сам служил в этой бригаде, пишет RT. Однако решение перейти на российскую сторону он принял после того, украинцы казнили его отца.

Он также сообщил, что 80-я бригада ВСУ базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО. Бойцов бригады приучали ненавидеть всё русское, такие мысли вкладывали в головы солдатам задолго до начала спецоперации.

- Под опеку взяли американские войска: и обучением полностью ВСУ, и политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады занимались морпехи-американцы ... То, что там Украина рассказывает, что 80-я бригада неспособна на такие методы, - это ложь, чтобы выгородить себя, - рассказал бывший боец ВСУ.

Напомним, накануне в российском Минобороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела.

Также сегодня стало известно, что Госдума России рассмотрит 22 ноября 2022 года заявление на фоне расстрела российских пленных украинскими военными.