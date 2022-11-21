Минцифры России создаст дополнительный список IT-специалистов на отсрочку от осеннего призыва Фото: Виталий ТИМКИВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено создать дополнительный список сотрудников IT-компаний на отсрочку от осеннего призыва. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что окончательное решение остается за Минобороны РФ.

- Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Но несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям, - говорится в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, в этом году осенний призыв граждан на срочную службу в армию начался не с 1 октября, как это делается обычно, а с 1 ноября. То есть он был перенесен на месяц. Также позже сообщалось, что призванные на военную службу к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.