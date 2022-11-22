В Лейпциге и других городах Германии проходят акции в поддержку России

В Германии проходят митинги в поддержку России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акции протеста в поддержку России проходят в Лейпциге и других городах Германии. Репортаж об этом публикует издание Financial Times.

Митинги в различных городах Восточной Германии проходят в понедельник вечером в течение нескольких недель. Протестующие призывают правительство пересмотреть политику ФРГ в отношении России. В частности, речь идет об антироссийских санкциях, последствия которых названы «катастрофическими» для самой Германии.

Митингующие требуют от НАТО перестать «разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией» и называют ФРГ «марионеткой США и НАТО».

Напомним, пророссийские митинги проходят в европейских странах уже несколько месяцев.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский нарушил условия вступления в ЕС в части борьбы с коррупцией, отменив пожизненный финансовый мониторинг высших чиновников и политически значимых фигур.

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