Адмирал НАТО Бауэр заявил о неготовности альянса ответит на «российскую угрозу» из-за дорог и бюрократов

Адмирал НАТО назвал большой проблемой для альянса европейскую бюрократию и дороги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни на одном участке вдоль границ стран НАТО и России альянс не готов отреагировать на якобы имеющую место «угрозу» со стороны РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра.

Причиной Бауэр назвал недостатки в европейской инфраструктуре.

Это подтвердил экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес, который назвал главной проблемой в случае переброски тяжелой техники из Соединенных Штатов низкую пропускную способность европейских железных дорог и разницу в ширине колеи.

Ходжес добавил, что препятствием будут являться «парализующая» европейская бюрократия, слишком узкие и крутые дороги и недостаток информации.

Тем временем конфликт на Украине рассорил Францию и Германию.

Ранее сообщалось, что после случая с падением ракет на польскую территорию Германия приняла решение патрулировать воздушное пространство Польши. Для этого ФРГ направит в Польшу ракетные комплексы и истребители.