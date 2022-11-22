FP: конфликт на Украине рассорил Францию и Германию

Украинский кризис привел к конфликту между двумя крупнейшими странами ЕС. Фото: REUTERS

Украинский конфликт привел к серьезным разногласиям между Францией и Германией. Почему так произошло, рассказывает обозреватель издания Foreign Policy Каролин де Грюйтер.

Де Грюйтер отмечает, что «Германия внезапно выступает с односторонними инициативами без координации с Францией, и это нарушает хрупкое равновесие между Парижем и Берлином». Обозреватель считает, что конфликт на Украине обострил «основополагающие расхождения» между Францией и Германией.

Тем временем в Лейпциге и других городах Германии проходят акции в поддержку России. Протестующие требуют от властей пересмотреть политику ФРГ в отношении Украины.

Ранее представитель германского правительства Хебештрайт назвал «риторической фигурой» обращение Шольца к Путину на «ты» во время выступления на конференции СДПГ, объяснив, что в личном общении канцлер обращается к российскому президенту исключительно на «вы».

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