Воздушное пространство Польши после инцидента с залетевшими на ее территорию ракетами будет патрулировать Германия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия будет патрулировать воздушное пространство Польши, для этого будут использованы истребители Eurofighter ВВС ФРГ. Такое заявление сделала в понедельник 21 ноября глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Ламбрехт отметила недостаточную защищенность Польши на фоне происходящих на Украине событий

«Польша является нашим другом, союзником и, как сосед Украины, особенно не защищена», - считает глава германского Минобороны.

Сообщается, что Германия также отправит в Польшу ракетные комплексы Patriot.

«Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком мы договорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter», - цитирует ТАСС заявление Кристины Ламбрехт.

Напомним, 15 ноября две ракеты упали на территории Польши, в результате погибли два человека.

Все об инциденте с упавшими в Польше ракетами читайте здесь на KP.RU.

Позднее эксперт оценил перспективы введения бесполетной зоны на украинской границе после попадания ракеты на территорию Польши.