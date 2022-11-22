Британский наемник пожаловался на отсутствие у ВСУ медикаментов назвал свой опыт «ужасным»

Иностранный наемник назвал "ужасным" свой опыт участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Фото: REUTERS

Наемник Шариф из Великобритании пожаловался на «ужасный» опыт участия в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

По словам наемника, в украинской армии существуют серьезные проблемы со снабжением. В том числе не хватает обезболивающих медикаментов. Также Шариф пожаловался на отсутствие специальных подразделений, которые занимались бы эвакуацией раненых с поля боя и рассказал, что, когда он был ранен, его вынесли в безопасное место сослуживцы.

«Это так ужасно», - охарактеризовал свой опыт британец.

Ранее военный ДНР заявил, что Украина при малейшей угрозе меняет наемников на мобилизованных.

Ранее зарубежные наемники рассказали, что сильно разочаровались в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма. По словам наемников, руководство ВС Украины отправляло наемников на верную смерть и заставляло грабить магазины на виду у мирного населения.