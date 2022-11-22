Великобритания передала Украине высокоточные ракеты с лазерным наведением

Великобритания заявила о поставке Киеву партии высокоточных ракет. Фото: REUTERS

Партию высокоточных ракет Brimstone-2 передала Киеву Великобритания. Об этом пишет издание Telegraph.

Сообщается, что дальность пуска предоставленных Украине ракет вдвое больше, чем дальность самонаводящихся ракет «воздух-земля» Brimstone-1, которые Великобритания поставила ранее. Также Brimstone-2 оснащены системой лазерного наведения. Издание не сообщает, сколько ракет Brimstone-2 получила Украина.

Ранее в Норвегии заявили, что поставляют оружие на Украину под нажимом США.

Тем временем Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что оружие, которое отправляли страны Запада, в том числе, и сама Финляндия, в качестве помощи Украине, попало в руки организованной преступности. И не на Украине, а в самой Финляндии. При этом, до Украины оно все-таки дошло, но было там разворовано, перекуплено и его вернули местным преступникам. Финская полиция смогла отследить его.

Также сообщалось, что Украина продает западное оружие России по цене лома.