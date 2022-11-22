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НовостиВ мире22 ноября 2022 9:07

Франция разместит в Литве четыре истребителя для защиты стран Балтии

Франция с 25 ноября 2022 года разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты Прибалтики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Франция разместит в Литве четыре истребителя для защиты стран Балтии

Франция разместит в Литве четыре истребителя для защиты стран Балтии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж с пятницы, 25 ноября, разместит в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках Североатлантического альянса для защиты воздушного пространства над странами Балтии. Об этом сказано в пресс-релизе министерства обороны Франции.

«Франция разместит в Литве по мандату НАТО 4 истребителя Rafale с 25 ноября. Они будут обеспечивать задачи по охране воздушного пространства над странами Балтии», - говорится в заявлении, представленном во вторник, 22 ноября.

В начале октября этого года министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о планах Парижа усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках Североатлантического альянса, указав на усиление военных действий на Украине.

Напомним, накануне Германия предложила Польше систему противоракетной обороны (ПВО) Patriot для защиты неба после инцидента с украинской ракетой. Варшава приняла предложение немецких властей.

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