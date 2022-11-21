ФРГ предложила Польше помощь в обеспечении безопасности после падения украинской ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие власти предложили Польше для защиты неба систему противоракетной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Мы предложили Польше помощь в обеспечении безопасности воздушного пространства - с помощью наших истребителей Eurofighter и систем ПВО Patriot», - приводит издание Rheinische Post слова главы военного ведомства.

По словам Ламбрехт, «главная ответственность» Североатлантического альянса заключается в том, чтобы блок «не стал стороной войны». Глава Минобороны ФРГ подчеркнула, что польское руководство, а также его союзники «благоразумно отреагировали» на инцидент с упавшей в стране ракетой.

«Многое говорит о том, что это была не российская ракета», - добавила также министр.

Напомним, в минувший вторник, 15 ноября, сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе. Позже экстренные службы Польши заявили о гибели двоих человек в результате взрыва.