Захарова объяснила русофобию польских политиков «чернотой» их душ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русофобия польских политиков вызвана «чернотой» их душ и стремлением получить больше денег от Запада, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались – кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада», – заявила дипломат журналистам.

Как отметила представитель МИД России, русофобские заявления в Польше начались задолго до начала военной спецоперации на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее в канцелярии польского президента заявили, что Варшава не разрешит российской делегации присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Накануне власти Польши заявили, что выступают за максимальную изоляцию России на всех международных площадках.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!