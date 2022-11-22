В Минобороны заявили о продолжении наступления российских войск в донецком направлении

В минобороны России уточнили, что одновременно с продвижением ВС РФ отражают контрнаступление ВСУ Фото: REUTERS

В Минобороны РФ отчитались о наступательных действиях российской армии в донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, уточнив, что одновременно ВС РФ отражают контрнаступление ВСУ.

"На донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 5 автомобилей противника", - заявил Конашенков.

Напомним, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что подразделения милиции ДНР стабильно продвигаются по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. По его словам, российская армия постепенно отбивает Артемовск. Пушилин подчеркивает, что в этом направлении ситуация сложная, ВСУ совершает наступательные действия.

Несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что российские атаки на Донбассе "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.

"…Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", - сказал Зеленский.