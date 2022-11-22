ICE: Цена газа в Европе резко выросла, превысив $1280 за тысячу кубов Фото: REUTERS

В Европе биржевые цены на газ резко ускорили темпы роста до 4%, превысив отметку 1 280 долларов за тысячу кубов, однако спустя несколько минут отыграли скачок. Внезапный рост стоимости топлива спровоцировало сообщение компании "Газпром" о возможном снижении поставок через Украину, свидетельствуют данные биржи ICE 22 ноября.

Накануне компания "Газпром" заявила, что регистрирует оседание на Украине российского газа, который предназначен для поставки потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Также сообщалось о сокращении подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через украинскую территорию в объеме суточной недопоставки. Уточняется, что поставки сократят с 28 ноября 2022 года с 10:00.

Летом этого года стоимость газа в Европе поднималась выше 3 000 долларов за тысячу кубометров. Так, 22 августа, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах стремительно преодолела планки в 2 800 и 2 900 долларов, в результате превысив 3 тысячи долларов. Общий рост цены на голубое топливо с начала торгов превышает 18%.