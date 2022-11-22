Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика22 ноября 2022 14:16

Еврокомиссия предоставит Украине макрофинансовую помощь на 2,5 миллиарда евро

Транш от ЕК Киев должен получить сегодня, сообщил Домбровскис
София ГОНЧАРОВА
Еврокомиссия предоставит Украине макрофинансовую помощь на 2,5 миллиарда евро

Еврокомиссия предоставит Украине макрофинансовую помощь на 2,5 миллиарда евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия (ЕК) от имени Европейского союза (ЕС) во вторник, 22 ноября, перечисляет Украине еще один транш макрофинансовой помощи в размере 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

- Сегодня: следующий платеж макрофинансовой помощи на 2,5 миллиарда евро, - написал он в своем Твиттер.

Пару месяцев назад Домбровскис заявлял, что министры экономики и финансов стран Евросоюза согласовали выделение Украине 5 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.

До этого сайт KP.RU писал, что в начале августа 2022 года Еврокомиссия перевела Украине 1 миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Уточняется, что благодаря новому пакету военной помощи позволит Украина сможет приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы.