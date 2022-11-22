Еврокомиссия предоставит Украине макрофинансовую помощь на 2,5 миллиарда евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия (ЕК) от имени Европейского союза (ЕС) во вторник, 22 ноября, перечисляет Украине еще один транш макрофинансовой помощи в размере 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

- Сегодня: следующий платеж макрофинансовой помощи на 2,5 миллиарда евро, - написал он в своем Твиттер.

Пару месяцев назад Домбровскис заявлял, что министры экономики и финансов стран Евросоюза согласовали выделение Украине 5 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.

До этого сайт KP.RU писал, что в начале августа 2022 года Еврокомиссия перевела Украине 1 миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 миллиарда долларов. Уточняется, что благодаря новому пакету военной помощи позволит Украина сможет приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы.