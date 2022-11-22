Еврокомиссия предложила ввести ограничение цены на газ в 275 евро за мвт/ч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) предложила ограничить цену на газ на уровне 275 евро за мвт/ч. Инициатива касается виртуального хаба Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Сегодня Еврокомиссия продолжила реагировать на продолжающийся энергетический кризис, предложив механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств ЕС от чрезмерно высоких цен на газ в ЕС. Предлагаемый инструмент состоит из потолка страховой цены в размере €275 для деривативов TTF на месяц вперед», – сказала она в ходе выступления в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского союза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и в качестве ответа полностью прекратить поставки голубого топлива.

Профессор истории Колумбийского университета Адам Туз предупреждал, что этой зимой ЕС может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом, выход из которого будет отыскать очень нелегко.