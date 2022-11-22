В Севастополе системы ПВО сбили два беспилотника
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вечером 22 ноября губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника.
Он также заверил, что все силы силы и службы находятся в боевой готовности.
- Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито... Никакие гражданские объекты не пострадали, - написал глава города в своем телеграм-канале.
Также политик призвал граждан сохранять спокойствие.
В конце октября сообщалось, что ПВО в Севастополе сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Позже в минобороны РФ заявили, что атака украинских беспилотников в Севастополе была направлена против кораблей Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность "зернового коридора".
Напомним, на прошлой неделе Михаил Развожаев рассказал, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.