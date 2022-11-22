В ООН выразили обеспокоенность из-за видео с расправой над российскими пленными Фото: REUTERS

Официальный представитель генерального секретаря ООН Фахран Хак ответил на вопрос о кадрах с расправой над российскими пленными в Донбассе.

По его словам, организация считает необходимым изучить все сообщения об этих преступлениях, расследование инцидента должно быть проведено тщательным образом.

Хак также отметил, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека. Он напомнил, что ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер представила доклад, в котором, в частности, обратила внимание репортеров и мира на проблему пленных, которых, "по сообщениям, убивает украинская сторона".

Днем ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала изучить видео с убийством безоружных российских военнопленных.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. После этого Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими военными.

Тем временем, украинская сторона не торопится осуждать бесчеловечное поведение собственных солдат. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сочла "маловероятным", что опубликованные кадры на самом деле доказывают обвинения, озвученные РФ.