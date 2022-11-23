Хакеры RaHDit обнародовали списки курсантов и преподавателей Академии СБУ

Хакеры "слили" в открытый доступ данные курсантов и преподавателей Академии СБУ Фото: EAST NEWS

Хакерская группа RaHDit выложила в открытый доступ данные более 400 курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины (СБУ). Данные опубликованы на антифашистском портале "Немезида".

Обнародованы, в частности, их места регистрации, телефоны, адреса электронной почты, страницы в социальных сетях и номерные знаки автомобилей.

Также добавлена и другая информация, например, учебные группы, образовательные программы и успеваемость по специальным предметам.

Как ранее писал сайт KP.RU, хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая производит, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Напомним, две группы российских хакеров взломали сайт Национального университета обороны Украины. Речь идет о хакерских группировках Beregini и RaHDIt. Они получили доступ к серверам ведомства и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!