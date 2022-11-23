FT: предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ вызвал недовольство в странах ЕС

Предложенный ЕК потолок цен на газ возмутил некоторые страны Евросоюза Фото: REUTERS

Предложение Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (3 тысячи долларов за тысячу кубометров) вызвало недовольство сразу в нескольких странах Евросоюза. Об этом сообщает издание Financial Times.

Журналисты утверждают, что инициатива не нашла поддержки даже у сторонников ограничения стоимости голубого топлива.

"Это предложение, которое никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе, - заявила старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра. - Это не ограничение".

В то же самое время энергетическая биржа ICE выступила против любого вмешательства в рыночное формирование стоимости энергоресурсов. Ее представители предупреждают, что любое вмешательство приведет к серьезному росту маржи и дестабилизирует рынок.

Как ранее писал сайт KP.RU, Еврокомиссия выступила с инициативой установить потолок цены на российский газ на уровне 3 тысяч долларов за тысячу кубометров по контракту на месяц вперед.

Ограничение предлагается ввести на газовом хабе TTF в Нидерландах с 1 января 2023 года. Также вмешательство в ценообразование допускается, если спред между ценой TTF и глобальной ценой газа достигает 58 евро в течение 10 дней.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение "ценовых потолков" на энергоресурсы и политизация энергетики может спровоцировать дефицит и проблемы с энергообеспечением.

По его словам, российская сторона подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус взаимоотношений с партнерами, но не намерена поставлять ресурсы в страны, которые придерживаются принципа ценового потолка.