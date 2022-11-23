Генсек ОДКБ предупредил о расширении конфликта на Украине из-за поддержки Киева странами НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка Киева со стороны НАТО ведет к расширению конфликта на Украине, поскольку в него включатся новые страны, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

«Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет включения в него других государств», – сказал генсек ОДКБ в ходе выступления на встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей Совбезов организации.

Как отметил Зась, в восточноевропейском регионе члены НАТО наращивают воинские контингенты и совершенствуют военную инфраструктуру, приближаясь к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Он предупредил, что это создает дополнительные вызовы для стран организации.

Как писал сайт KP.RU, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не хочет прекращения огня на Украине на условиях России.

Между тем британский генерал Ричард Ширрефф признал, что НАТО не готова к войне с Россией.