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НовостиПолитика23 ноября 2022 11:19

В Одессе прогремела серия взрывов

СМИ: В Одессе прогремела серия взрывов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Одессе сообщили о серии взрывов

В Одессе сообщили о серии взрывов

Фото: REUTERS

Серия взрывов прогремела в Одессе в среду, 23 ноября 2022 года. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Сведений о разрушениях объектов инфраструктуры и других подробностей происшествия не журналисты не приводят. Известно, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день журналисты сообщили, что в Херсоне прогремели несколько взрывов. При этом сведений о воздушной тревоге не поступало.

Напомним, в Одессе местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества в городе. Многие одесситы, решившие поучаствовать в протестной акции, считают, что Киев якобы специально отбирает у них энергию, а затем отдает ее другим населенным пунктам, которые более лояльно относятся к киевскому режиму.

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