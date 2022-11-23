Воздушная тревога объявлена по всей Украине 23 ноября 2022 года

По всей Украине вновь объявили воздушную тревогу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена по всей Украине в среду, 23 ноября 2022 года. Об этом сообщают местные власти. В частности, сирены завыли в украинской столице - Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Днепропетровской и Одесской областях.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские средства массовой информации сообщили, что серия взрывов прогремела в Одессе и Херсоне. Сведений о разрушениях и ущербе критической инфраструктуре не приводится.

Напомним, в Министерстве обороны России отчитались о наступательных действиях российской армии на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, Вооруженные силы страны одновременно отражают контрнаступление украинских военных.

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