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НовостиПолитика23 ноября 2022 13:47

Европейский банк реконструкции одобрил помощь Украине на 384 млн долларов для восстановления энергетики

В ЕБРР уточнили, что транш выделяется для поддержки предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры
Владимир РОМАНЕНКО
Европейский банк реконструкции одобрил помощь Украине на 384 млн долларов для восстановления энергетики

Европейский банк реконструкции одобрил помощь Украине на 384 млн долларов для восстановления энергетики

Фото: REUTERS

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил транш финансовой помощи Украине на сумму 384 млн долларов для поддержки предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в опубликованном заявлении банка в Лондоне.

Уточняется, что комплект финансовой помощи от ЕБРР будет состоять из двух частей: сам банк предоставит кредит на 310 млн долларов и еще 74 млн долларов будут предоставлены в качестве гранта со стороны Нидерландов.

"Восстановление энергосистемы Украины в срочном порядке является приоритетом для ЕБРР, - отметила президент банка Одиль Рено-Бассо. - Выделяя значимое финансирование, мы поможем "Укрэнерго" быстро восстановить поврежденное оборудование, высоковольтные подстанции и линии электропередачи".

В ЕБРР отметили, что объем финансовой помощи Украине в 2022 году достиг 1 млрд долларов. То есть ранее "Укрэнерго" выдали кредит на 152 млн. долларов. А после визита в Киев в октябре 2022 года Рено-Бассо проинформировала, что ЕБРР намерен выделить до 3,1 млрд долларов Украине в 2022-2023 годах.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в минувший вторник, 15 ноября 2022 года, в результате ракетных ударов со стороны ВС РФ было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны.

В свою очередь, сегодня, 23 ноября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Пункты Несокрушимости", в рамках которого уже действует более 4000 точек, где граждане Украины могут получить помощь в случае отключения электричества.