Европейский банк реконструкции одобрил помощь Украине на 384 млн долларов для восстановления энергетики Фото: REUTERS

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил транш финансовой помощи Украине на сумму 384 млн долларов для поддержки предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в опубликованном заявлении банка в Лондоне.

Уточняется, что комплект финансовой помощи от ЕБРР будет состоять из двух частей: сам банк предоставит кредит на 310 млн долларов и еще 74 млн долларов будут предоставлены в качестве гранта со стороны Нидерландов.

"Восстановление энергосистемы Украины в срочном порядке является приоритетом для ЕБРР, - отметила президент банка Одиль Рено-Бассо. - Выделяя значимое финансирование, мы поможем "Укрэнерго" быстро восстановить поврежденное оборудование, высоковольтные подстанции и линии электропередачи".

В ЕБРР отметили, что объем финансовой помощи Украине в 2022 году достиг 1 млрд долларов. То есть ранее "Укрэнерго" выдали кредит на 152 млн. долларов. А после визита в Киев в октябре 2022 года Рено-Бассо проинформировала, что ЕБРР намерен выделить до 3,1 млрд долларов Украине в 2022-2023 годах.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в минувший вторник, 15 ноября 2022 года, в результате ракетных ударов со стороны ВС РФ было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны.

В свою очередь, сегодня, 23 ноября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Пункты Несокрушимости", в рамках которого уже действует более 4000 точек, где граждане Украины могут получить помощь в случае отключения электричества.