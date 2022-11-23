ТСВ: В Приднестровье сообщили о перебоях электричества из-за серьезной аварии Фото: REUTERS

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла серьезная авария. В результате электричества нет нигде, сообщает местный телеканал ТСВ со ссылкой на энергокомпанию "Днестрэнерго".

- Днестрэнерго: в республике огромная системная авария. Света нет нигде. Всё погасло. Такие же проблемы в Молдове и во всей Украине, - отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Незадолго до этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовом отключении электричества по всей территории республики. Это связано с массированным ракетным ударом со стороны России по ряду объектов инфраструктуры Украины. Он также уточнил, что сейчас Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству.

15 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в результате ракетных ударов по территории страны было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры.

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