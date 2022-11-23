Байден поручил Госдепу направить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил Государственному департаменту направить на военную поддержку Украины 400 миллионов долларов. Соответствующее обращение американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Настоящим я делегирую государственному секретарю направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, а также на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи Украине», – сказано в письме Байдена.

Как писал сайт KP.RU, ранее США выделили Украине еще один транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов. С учетом этих средств, прямая бюджетная поддержка Киева со стороны Вашингтона достигла 13 миллиардов долларов.

Тем временем Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов на зарплаты госслужащим. Из них 50 миллионов долларов Киеву выделили на льготных условиях от Международной ассоциации развития.

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