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НовостиВ мире23 ноября 2022 15:56

Байден поручил Госдепу направить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины

Средства будут выделены в том числе на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи Киеву
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Байден поручил Госдепу направить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины

Байден поручил Госдепу направить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил Государственному департаменту направить на военную поддержку Украины 400 миллионов долларов. Соответствующее обращение американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Настоящим я делегирую государственному секретарю направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, а также на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи Украине», – сказано в письме Байдена.

Как писал сайт KP.RU, ранее США выделили Украине еще один транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов. С учетом этих средств, прямая бюджетная поддержка Киева со стороны Вашингтона достигла 13 миллиардов долларов.

Тем временем Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов на зарплаты госслужащим. Из них 50 миллионов долларов Киеву выделили на льготных условиях от Международной ассоциации развития.

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