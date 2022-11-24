Петиция о переименовании России в Московию внесена на сайт офиса Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

На сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского внесена петиция, в которой предлагается переименовать Россию в Московию.

Авторы инициативы также предлагают заменить термин "русский" на "московский", а вместо "Российской Федерации" употреблять название "Московская Федерация".

Для рассмотрения обращения Владимиром Зеленским требуется, чтобы оно набрало 25 тысяч голосов. Со среды, 23 ноября, за нее проголосовало только около 50 человек.

Напомним, украинский лидер поддержал петицию о запрете гражданам России вести любую творческую деятельность на территории Украины.

Владимир Зеленский также отметил уже введенные ограничения для артистов из РФ и сообщил, что дал поручение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать приведенные в петиции вопросы и принять необходимые меры реагирования.

Как ранее писал сайт KP.RU, петиция с призывом запретить въезд гражданам России на Украину сроком на 100 лет зарегистрирована 15 ноября на сайте офиса Владимира Зеленского.

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