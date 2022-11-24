Блогер Некоглай выдворен из России за нарушение миграционного законодательства

Блогер Некоглай Фото: YouTube

Блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, выслан из России за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает газета "Известия".

Хотя Некоглай является гражданином Молдавии, он отправлен в Армению, так как прямое сообщение с Кишиневом отсутствует.

Напомним, пресненский суд Москвы постановил выдворить из России блогера Некоглая, опубликовавшего пародию на российского военного.

Блогер признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения.

Как ранее сообщал KP.RU, популярного Youtube-блогера задержали 9 ноября в Москве. До этого он выложил на своем канале пародию на российского военного. Кадры, которые решил переснять блогер, запечатлели героический поступок солдата, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты, падающие на него с дронов. После этого видео заинтересовалась Генеральная прокуратура России.