Польша призвала ввести потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель

Польша призвала ЕС снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша не согласилась с предложением ввести потолок цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов, призвав снизить предельную стоимость более, чем вдвое. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова четырех дипломатов.

"Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть в районе 65 долларов за баррель, назвав данное предложение слишком щедрым для России.

Напомним, предложение Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (3 тысячи долларов за тысячу кубометров) вызвало недовольство сразу в нескольких странах Евросоюза. Журналисты утверждают, что инициатива не нашла поддержки даже у сторонников ограничения стоимости голубого топлива.