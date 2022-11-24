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НовостиЭкономика24 ноября 2022 7:28

Польша призвала ввести потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель

Politico: Польша призвала ввести потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Польша призвала ЕС снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов

Польша призвала ЕС снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша не согласилась с предложением ввести потолок цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов, призвав снизить предельную стоимость более, чем вдвое. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова четырех дипломатов.

"Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть в районе 65 долларов за баррель, назвав данное предложение слишком щедрым для России.

Напомним, предложение Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (3 тысячи долларов за тысячу кубометров) вызвало недовольство сразу в нескольких странах Евросоюза. Журналисты утверждают, что инициатива не нашла поддержки даже у сторонников ограничения стоимости голубого топлива.