Пушилин заявил об обмене военнопленными с Украиной по формуле «35 на 35» Фото: Александр КОЦ

Союзные войска и Вооруженные силы Украины проводят обмен военнопленными по формуле «35 на 35», заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35. В числе наших освобожденных четверо из Донецкой народной республики, двое – из Луганской народной республики», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил врио главы ДНР, украинской стороне будут переданы главным образом военнослужащие ВСУ.

Напомним, раннее в Россию из украинского плена вернулись 107 военнослужащих Вооруженных сил РФ, которым грозила смертная казнь. Возвращенным из плена военным предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях российского оборонного ведомства.

Как писал сайт, президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственная формула, по которой необходимо провести обмен пленными с Россией, это «все на всех».

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