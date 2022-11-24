Глава ЕК Фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над девятым пакетом санкций

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что новый пакет нацелен на предельное ослабление экономику России Фото: REUTERS

Европейский союз занимается активной разработкой девятого пакета санкций против России из-за конфликта в Украине. Об этом на пресс-конференции в Финляндии заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций", - сказала она в ходе трансляции на сайте ЕК.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет нацелен на то, чтобы ослабить предельно экономику России. ЕС будет работать до тех пор, пока Украина не победит.

Напомним, 6 октября 2022 года Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за проведения СВО в Украине. Как следует из представленных данных, в антироссийские меры ЕС включен потолок цен на нефть. Также в восьмой пакет санкций вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.

В качестве ответных мер на конфликт в Украине Европарламент подвел итоги голосования по резолюции о признании России "государством - спонсором терроризма", согласно которым депутаты проголосовали за признание нового статуса РФ. Резолюцию поддержали 494 депутата, против выступили 58 и 44 представителя воздержались. Всего проголосовало 596 парламентариев.