Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по системе военного управления Украины 23 ноября 2022 года

Минобороны РФ заявило о массированном ударе по системе военного управления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики в среду, 23 ноября 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ в четверг.

"В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В сообщении также уточняется, что для поражения военной инфраструктуры противника использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

Как ранее писал сайт KP.RU, воздушная тревога была объявлена по всей Украине в среду, 23 ноября 2022 года. В частности, сирены завыли в украинской столице - Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит массированные удары по украинской инфраструктуре в ответ на поставки западного вооружения Киеву. Соответствующее заявление прозвучало на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященного текущей ситуации на Украине.