Российские войска уничтожили украинскую РСЗО "Град" в Харьковской области

Российские войска уничтожили украинскую РСЗО "Град" под Харьковом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России нанесли удар по украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", расположившейся на огневой позиции у населенного пункта Липцы в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства в четверг, 24 октября 2022 года.

В министерстве уточнили, что уничтожение украинской РСЗО произведено в рамках контрбатарейной борьбы.

Напомним, в ходе того же брифинга российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, а также связанным с ней объектам энергетики.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале этой недели стало известно, что российские военные поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых ВСУ обстреливали территорию Белгородской области.