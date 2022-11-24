Пушилин анонсировал новый обмен военнопленным по формуле «50 на 50» 24 ноября 2022 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Россия и Украина проведут в четверг, 24 ноября, очередной обмен военнопленными, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, накануне Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Из украинского плена вернулись 35 российских бойцов, заявило Министерство обороны РФ.

Освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, всем им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в Россию из украинского плена вернулись 107 военнослужащих Вооруженных сил РФ, которым грозила смертная казнь. Возвращенным из плена военным предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях российского оборонного ведомства.