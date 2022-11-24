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НовостиПолитика24 ноября 2022 11:52

Пушилин анонсировал новый обмен военнопленным по формуле «50 на 50» 24 ноября 2022

Украинской стороне передадут в основном солдат ВСУ, уточнил врио главы ДНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пушилин анонсировал новый обмен военнопленным по формуле «50 на 50» 24 ноября 2022

Пушилин анонсировал новый обмен военнопленным по формуле «50 на 50» 24 ноября 2022

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Россия и Украина проведут в четверг, 24 ноября, очередной обмен военнопленными, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, накануне Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Из украинского плена вернулись 35 российских бойцов, заявило Министерство обороны РФ.

Освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, всем им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в Россию из украинского плена вернулись 107 военнослужащих Вооруженных сил РФ, которым грозила смертная казнь. Возвращенным из плена военным предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях российского оборонного ведомства.