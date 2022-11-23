Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 35 российских военнослужащих Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, из украинского плена вернулись 35 российских бойцов, заявило Министерство обороны РФ.

«23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – сказано в Telegram-канала ведомства.

Освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, всем им сейчас оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в Минобороны.

Напомним, в среду, 23 ноября, врио главы ДНР сообщил об обмене с Украиной военнопленными по формуле «35 на 35».

Как писал сайт KP.RU, ранее раннее в Россию из украинского плена вернулись 107 военнослужащих Вооруженных сил РФ, которым грозила смертная казнь. Возвращенным из плена военным предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях российского оборонного ведомства.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственная формула, по которой необходимо провести обмен пленными с Россией, это «все на всех».

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