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НовостиПолитика3 ноября 2022 20:48

Минобороны показало видео возвращения 107 российских военнослужащих в результате обмена военнопленными

Возвращенные домой бойцы поделились эмоциями
Мария ПАВЛОВА
Российские солдаты вернулись из украинского плена. Фото носит иллюстративный характер.

Российские солдаты вернулись из украинского плена. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Александр КОЦ

Российское Минобороны показало трогательное видео возвращения из украинского плена 107 военнослужащих. Видео, в котором возвращенные российские военные искренне делятся своими эмоциями, размещено в четверг 3 ноября в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Российские военные, возвратившиеся из украинского плена в результате обмена, рассказали о своем самочувствии и о том, кто ждет их дома.

«У меня отличное самочувствие сейчас, и моральное и даже физическое. Дома ждёт вся семья: мама, брат, жена, дети ждут. Я не могу сказать, насколько я счастлив сейчас», - сказал Анатолий.

Военнослужащий по имени Игорь рассказал, что он из многодетной семьи – дома его ждут брат и три сестры.

«Очень рад, наконец-то на своей земле. Наташа, не волнуйся, все хорошо я уже дома», - поделился эмоциями боец.

Тарас поблагодарил всех, кто помог ему вернуться из украинского плена домой и выразил уверенность, что дальше все будет хорошо. Дома мужчину ждут дочки.

«Эмоции переполняют, что наконец-то попал на Родину», - сказал Тарас.

Напомним, в Россию из украинского плена вернулись 107 военнослужащих Вооруженных сил РФ, которым грозила смертная казнь. Об этом заявило российское Министерство обороны. Возвращенным из плена военнослужащим предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях российского оборонного ведомства.

Тем временем президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам в 195 тысяч рублей. Порядок осуществления выплаты определит правительство России.

Также сообщалось, что российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что все попытки атаки были отражены.