Минобороны показало видео возвращения 107 российских военнослужащих в результате обмена военнопленными

Российские солдаты вернулись из украинского плена. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр КОЦ

Российское Минобороны показало трогательное видео возвращения из украинского плена 107 военнослужащих. Видео, в котором возвращенные российские военные искренне делятся своими эмоциями, размещено в четверг 3 ноября в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Российские военные, возвратившиеся из украинского плена в результате обмена, рассказали о своем самочувствии и о том, кто ждет их дома.

«У меня отличное самочувствие сейчас, и моральное и даже физическое. Дома ждёт вся семья: мама, брат, жена, дети ждут. Я не могу сказать, насколько я счастлив сейчас», - сказал Анатолий.

Военнослужащий по имени Игорь рассказал, что он из многодетной семьи – дома его ждут брат и три сестры.

«Очень рад, наконец-то на своей земле. Наташа, не волнуйся, все хорошо я уже дома», - поделился эмоциями боец.

Тарас поблагодарил всех, кто помог ему вернуться из украинского плена домой и выразил уверенность, что дальше все будет хорошо. Дома мужчину ждут дочки.

«Эмоции переполняют, что наконец-то попал на Родину», - сказал Тарас.

Напомним, в Россию из украинского плена вернулись 107 военнослужащих Вооруженных сил РФ, которым грозила смертная казнь. Об этом заявило российское Министерство обороны. Возвращенным из плена военнослужащим предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях российского оборонного ведомства.

Тем временем президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам в 195 тысяч рублей. Порядок осуществления выплаты определит правительство России.

Также сообщалось, что российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что все попытки атаки были отражены.