Минобороны РФ заявило о возвращении с Украины 50 российских военнопленных Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными, из украинского плена вернулись 50 российских бойцов, сообщает Министерство обороны РФ.

«24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время вернувшимся из плена военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, накануне Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «35 на 35».

Напомним, в начале ноября в Россию из украинского плена вернулись 107 военнослужащих Вооруженных сил РФ, которым грозила смертная казнь.