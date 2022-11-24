Власти Одессы решили демонтировать памятник Екатерине II Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Исполнительный комитет городского совета Одессы поддержал решение демонтировать памятник императрице Екатерине II.

«На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета членами исполкома поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника «Основателям Одессы», – сказано в Telegram-канале Одесской администрации.

Напомним, памятник Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором после того, как его несколько раз осквернили. Ранее вандалы надели на голову императрицы красный колпак палача, а к руке привязали виселицу.

Как писал сайт KP.RU, власти Одессы планируют демонтировать памятник российской императрице Екатерине II в ближайшее время, поскольку он не представляет художественной ценности. Об этом заявил председатель военной администрации Одесской области Сергей Братчук. По его словам, четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» вернут в музей.