Зеленский готов рассмотреть варианты присоединения Крыма к Украине невоенным путем Фото: REUTERS

Украинский президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к Украине невоенным путем.

«Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время», - приводит слова украинского лидера Financial Times.

Зеленский также заявил, что Россия якобы не готова к переговорному процессу для того, чтобы урегулировать ситуацию, поскольку наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. При этом, по его мнению, любые переговоры только заморозят конфликт.

Напомним, на прошлой неделе, 20 ноября, глава офиса украинского президента анонсировал наступление украинских войск на Крым, отметив, что Украина собирается вести военную кампанию по возвращению полуострова. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя такое заявление, указал на отсутствие у Киева ресурсов и военной силы для этого наступления.