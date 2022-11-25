Зеленский из офиса без воды попросил у Запада газ и дизель для генераторов

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить его стране газ и дизельное топливо для генераторов, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии. Об этом сообщает газета Financial Times.

Журналисты уточнили, что интервью с украинским президентом проходило в его офисе, в котором не было даже воды.

Отметим, что отключения электроэнергии и водоснабжения в Незалежной наблюдаются на фоне ударов по объектам инфраструктуры, используемой, в том числе, в военных целях.

Напомним, глава украинской столицы Виталий Кличко 24 ноября сообщил, что порядка 70% Киева остается обесточено, а на правом берегу Днепра нет водоснабжения.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики в среду, 23 ноября 2022 года.