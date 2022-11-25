Минфин обсуждает варианты обмена замороженных активов российских инвесторов на иностранные

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство финансов России обсуждает варианты обмена замороженных за рубежом активов российских инвесторов на имеющиеся в стране иностранные активы. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, это сложный вопрос, рассмотрение которого находится только в начальной стадии.

"Здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в РФ, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом", - уточнил Силуанов.

Министр добавил, что необходимо точно рассчитать объемы активов, чтобы обеспечить соблюдение интересов российских и иностранных инвесторов.

Напомним, в конце октября представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд сообщил, что Евросоюз заморозил в рамках санкций российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро. По его словам, в Евросоюзе были заморожены активы 1 350 физических лиц и организаций. Наибольшее количество активов заблокированы в Германии, Франции, Бельгии, Люксембурге, Италии и Австрии.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты выяснили, что Европейский союз изучает возможность изъятия замороженных активов Банка России, чтобы использовать из в целях восстановления Украины. Обсуждение находится на начальной стадии. В частности, рассматриваются возможные способы реализации этой идеи, в том числе, в части правовых вопросов.