Россия создаст резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС

В "Росатоме" отметили, что станция обеспечивается подачей энергии через линии электропередач (ЛЭП) со стороны Украины из-за чего возникают регулярные сбои Фото: REUTERS

Россия намерена создать резервные источники энергоснабжения на Запорожской АЭС. Об этом сообщил "Росатом" в своем телеграм-канале. В компании отметили, что при сбоях с подачей электроэнергии извне у АЭС остается только один аварийный источник электрообеспечения – дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива.

"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение ... приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", - говорится в сообщении.

В "Росатоме" отметили, что важность энергоснабжения станции также подчеркивал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На данный момент станция обеспечивается подачей энергии через линии электропередач (ЛЭП) со стороны Украины. Однако, по информации регулятора, из-за повторяющихся сбоев подача энергии прерывается сразу на двух линиях.

"Отключение этих линий не раз приводило к переводу энергоснабжения Запорожской АЭС на аварийные дизельные генераторы", - уточняется в сообщении.

Напомним, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). В МАГАТЭ также обеспокоены "давлением на украинский обслуживающий персонал" ЗАЭС и "неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории".

Вместе с тем министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в минувший вторник, 15 ноября, в результате ракетных ударов России было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны, в том числе и энергетической. По словам министра, повреждения вызвали регулярные веерные отключения по всей Украине.