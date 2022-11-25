Путин заявил, что воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше

Путин считает, что, если бы вхождение в состав РФ произошло раньше, не было бы столько жертв. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше. Он считает, что, если бы вхождение в состав РФ произошло раньше, не было бы столько жертв. Об этом Путин заявил в ходе встречи с матерями участников спецоперации в Украине.

"РФ с 2014 года искренне надеялась договориться, что Донбасс вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей", - уточнил Путин.

При этом Владимир Путин считает, что в случае присоединения восемь лет назад, возможно, "было бы меньше жертв".

"Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк, в рамках договоренностей, Минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли", - полагает Путин.

Напомним, в конце сентября 2022 года были подведены итоги референдумов, согласно которым к России присоединились четыре новых субъекта. В ЛНР тогда явка на голосование составила 92,6%, в ДНР - 97,51%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской области -76,86%.

При этом, в Евросоюзе заявили, что никогда не признают итоги референдумов по присоединению к России новых территорий и призывают другие страны поступить аналогично. Европа называет процесс вступления четырех субъектов "нелегитимным".

Не так давно, на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к мирному диалогу с Россией. Вместе с тем он озвучил формулу мира, в числе условий которой он называет восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!