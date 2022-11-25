На Украине запретили экспортировать дрова
Фото: REUTERS
Правительство Украины запретило экспортировать топливную древесину, об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины», - рассказал Шмыгаль.
Как уточнил киевский чиновник, это решение вызвано необходимостью делать запасы дров как основного ресурса для отопления, особенно в районах близких к зоне боевых действий.
Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что на Украине не осталось тепловых и гидроэлектростанций, по которым еще не наносились удары.
Как сообщал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице Украины и во всех регионах страны начались экстренные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Железняк сообщал, что по состоянию на 25 ноября 2022 года запасов дизельного топлива для генераторов у таможни Украины хватит всего на один день.
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