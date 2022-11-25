Путин поставил задачу нарастить производство и поставки для российской армии

Путин заявил о необходимости нарастить производство и поставки продукции для российской армии. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить производство и поставки продукции, необходимой для российской армии. Об этом президент заявил в пятницу 25 ноября, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 15-летию Ростеха.

"Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания", — сказал Путин.

Также Путин заявил, что каждый день на встречах с Минобороны РФ ставит вопросы о снабжении войск, об этом он говорил 25 ноября на оперативном совещании Совбеза РФ. Путин отметил, что ведомство старается снабжать армию обмундированием так эффективно, насколько может, и с учетом времени года.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, в частности, экономики и социальной сферы. Об этом он сказал на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации в пятницу 25 ноября.

Президент добавил, что эти планы будут реализованы, если вопросы, которые будут стоять перед государством, будут решаться как в рамках спецоперации, так и в рамках "трудовых будней".

Подробности того, о чем Путин говорил с солдатскими матерями, читайте здесь на KP.RU.

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