Российское посольство обвинило США в грубом вмешательстве в дела России из-за критики закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Российское посольство обвинило США во вмешательстве во внутренние дела России из-за критики закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Вашингтоне обвинило американских чиновников в грубом вмешательстве в дела Российской Федерации. Так дипломатическое ведомство расценило высказывания ряда представителей американских властей, в которых содержится критика принятого Госдумой законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей»,- цитирует заявление российского посольства РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве потребовали от Вашингтона уважать выбор российского народа.

Как в России соблюдать закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, читайте здесь на KP.RU.

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