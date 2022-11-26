Германия и Таджикистан заключили соглашений о сотрудничестве на 600 млн евро по итогам форума в Гамбурге

Деловой форум состоялся в ходе визита в ФРГ делегации во главе с первым зампремьера Таджикистана Давлатали Саидом, уточнили в МИД республики Фото: REUTERS

Делегация Таджикистана заключила соглашения и меморандумы о сотрудничестве на сумму более чем 600 млн евро с компаниями Германии в ходе бизнес-форума в Гамбурге. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана. Таджикско-германский экономический форум прошел в ходе визита в ФРГ делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Таджикистана Давлатали Саидом.

"По итогам бизнес-форума таджикская сторона подписала соглашения и меморандумы на сумму более €600 млн с немецкими и европейскими компаниями о сотрудничестве в области промышленности, переработки полезных ископаемых и внедрения современных технологий для создания новых производственных предприятий", - заявили в МИД страны.

На форуме состоялись двусторонние встречи компаний ФРГ и Таджикистана. Немецкая сторона получила информацию о возможностях страны в сферах гидроэнергетики, логистики, туризма и инвестиционном климате Таджикистана.

Напомним также, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в ходе конференции глав представительств Германии за рубежом, что ФРГ будет развивать экономические связи с Китаем и брать в расчет риски экономической зависимости.

После этого во внешнеполитическом ведомстве Китая подтвердили визит канцлера Германии Олафа Шольца в КНР 4 ноября 2022 года. Его сопровождала делегация крупных немецких компаний, а также он сделал остановки во Вьетнаме и Сингапуре.