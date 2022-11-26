В США обвинили Зеленского в желании втянуть НАТО в конфликт с Россией

Владимир Зеленский подставил НАТО своими заявлениями Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник американского института Катона Дуг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative (TAC) заявил, что после происшествия с падением украинской ракеты на территории Польши президент Украины Владимир Зеленский старался втянуть Вашингтон и НАТО в конфликт с Москвой.

«Президент Украины Владимир Зеленский попытался втянуть США в войну. В Вашингтоне и по всей Европе все затаили дыхание, ожидая, когда будет определено, чья ракета поразила сельскую местность Польши на прошлой неделе, убив двоих», - написал он в статье, отметив, что тот факт, что ракеты были украинскими «не помешало Зеленскому бить в барабаны войны».

Как отмечается в публикации, со стороны Украины такая провокация может повториться. По словам автора, украинский лидер «сделал все возможное» для того, чтобы «использовать предположительно ошибочный удар своих вооруженных сил, чтобы втянуть НАТО в войну его страны против России». «Почти наверняка также будет следующий раз», - говорится в материале.

Напомним, 15 ноября 2022 года появилось сообщение о падении двух ракет в Люблинском воеводстве около польско-украинской границе. Позже экстренные службы Польши заявило о гибели двоих человек в результате взрыва. Зеленский изначально заявил, что ракеты точно были не украинские.